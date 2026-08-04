Aseguran que exfigura de TVN habría ido a motel con un hombre y todo terminó de la peor forma: «Le salió ratero y quedó a popín pelado»

Recientemente, Sergio Rojas sorprendió en el programa «Que te lo digo» tras lanzar una inesperada revelación. Resulta que dio a conocer que una exfigura de TVN habría sufrido un inesperado robo en un motel.

En concreto, el periodista de farándula dio a conocer que el afectado sería ni más ni menos que el periodista Jon Reyes, quien hace un tiempo era parte de El Medio Día y que actualmente es parte de TeVex.

La inesperada revelación de Sergio Rojas

El animador de «Que te lo digo» aseguró que durante este fin de semana fue informado sobre esta presunta situación.

«El domingo recibí una llamada y me cuentan que Jon Reyes salió la semana pasada con un chiquillo, fueron a un lugar a entretenerse, a darse unos besitos, y el chiquillo le salió ratero», contó Sergio Rojas.

Posteriormente, reveló que la persona que se juntó con el rostro de TV le habría robado sus pertenencias.

«No solo le robó la virginidad, sino que además todo lo que son las tarjetas, todo lo que es el celular», mencionó Sergio Rojas.

Además, el periodista de farándula indicó que se comunicó con el jefe del supuesto afectado y se habría enterado de que está con licencia médica, supuestamente por un problema en su garganta.

«Le dije que salió con este y este le salió ratero y en el motel quedó a popín pelado», indicó Sergio Rojas.

Frente a esto, su compañero Luis Sandoval le empezó a hacer múltiples preguntas. Sin embargo, Sergio Rojas indicó que no tenía tanta información al respecto.

«No sé tanto detalle, solo que fue con este cabro a pasarlo bien y finalmente el cabro le robó todo, las tarjetas, y después tuvo que ir a poner la denuncia a Carabineros», expresó.

«Así que eso era ¡Cahuines ordinarios!», finalizó Sergio Rojas.

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