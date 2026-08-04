Confirman que «Attack on Titan: The Last Concert» llega a Chile: conoce la fecha, el recinto y cómo comprar entradas

¡Atención fanáticos de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin)! Recientemente, se confirmó que «Attack on Titan: The Last Concert» llegará a Chile. Esto con un espectáculo que combinará música en vivo, proyecciones audiovisuales e importantes voces.

El evento se realizará el 3 de abril de 2027 en el Teatro Caupolicán, donde los asistentes podrán revivir algunos de los momentos más icónicos del anime a través de un concierto sinfónico especialmente preparado para la ocasión.

Uno de los grandes atractivos del espectáculo será la presencia de Mika Kobayashi. La cantante japonesa que interpretó varias de las canciones más recordadas de la producción basada en el manga de Hajime Isayama.

La artista se presentará junto a la Filarmónica Live Action, interpretando una selección de los temas más emblemáticos de la franquicia en un montaje que también incluirá impactantes visuales inspirados en el universo de los Titanes.

Según adelantó la organización, el concierto fue concebido como un homenaje a una de las series más influyentes del anime, apostando por una propuesta que mezcla música sinfónica, arreglos especialmente creados para el espectáculo y una producción audiovisual que buscará transportar al público a la historia de Attack on Titan.

Con millones de seguidores en todo el mundo, la franquicia se ha consolidado como uno de los fenómenos más importantes de la animación japonesa, por lo que el espectáculo promete convertirse en uno de los eventos dedicados al anime más destacados que se han realizado en Chile.

¿Cuándo comienza la venta de entradas para Attack on Titan: The Last Concert?

Las entradas para «Attack on Titan: The Last Concert» estarán disponibles desde el viernes 7 de agosto a las 10:00 horas a través de Puntoticket.

Los valores (sin considerar cargo por servicio) son los siguientes:

Palco: $89.000

Cancha: $45.000

Platea: $35.000

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google