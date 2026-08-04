Sergio Freire y Tatayaya vuelven a aparecer en pantalla después de años y ya están dando que hablar: virales al instante

Recientemente, un recordado participante de El Club de la Comedia volvió a aparecer en pantalla y sorprendió a los seguidores del programa. Se trata de Cristóbal, más conocido como «Tatayaya», el niño que protagonizó junto a Sergio Freire el emblemático sketch «El Papá Cruel».

El reencuentro ocurrió 12 años después del fin del histórico ciclo del programa y rápidamente llamó la atención en redes sociales. De este modo, muchos destacaron cuánto ha cambiado el exniño actor.

El reencuentro entre Sergio Freire y Tatayaya

En el recordado sketch, Sergio Freire interpretaba a un padre que constantemente le hacía bromas pesadas al pequeño Tatayaya. Tras hacerlo llorar, siempre terminaba abrazándolo mientras repetía la ya clásica frase: «Me haces tanto reír», convirtiéndose en uno de los momentos más icónicos del espacio de humor.

Cuando debutó en el programa, Cristóbal tenía apenas 7 años. Desde entonces, ambos siguieron caminos distintos.

Mientras Sergio Freire continuó desarrollando su carrera como comediante, presentándose incluso en el Festival de Viña del Mar, Cristóbal creció y decidió seguir una ruta similar, ya que también busca abrirse paso en el mundo del humor.

Ahora, más de una década después, ambos volvieron a compartir pantalla en un video para redes sociales. En el registro, un ya adulto Tatayaya, incluso con barba, le pide a su «papá» televisivo un regalo por el Día de la Niñez, protagonizando un simpático reencuentro que despertó la nostalgia de los fanáticos.

Es importante aclarar que el regreso del «Papá Cruel» no está relacionado con El Club de la Comedia en Chilevisión. De hecho, ninguno de los dos forma parte del regreso del espacio. En realidad, ambos participaron en una campaña publicitaria para una empresa de repartos, que reunió nuevamente a una de las duplas más recordadas de la comedia chilena.

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