Bresh confirma su regreso a Chile para Halloween con Pablito Pesadilla como anfitrión: fecha del evento y cómo comprar entradas

Cada vez falta menos para Halloween y una de las fiestas más populares de Latinoamérica ya confirmó su regreso a Chile con una edición especial.

Se trata de ni más ni menos que de Bresh, que volverá a Santiago el próximo 31 de octubre con un evento que se realizará en Espacio Riesco (Av. El Salto 5000). En esta oportunidad, la celebración tendrá como uno de sus grandes anfitriones a Pablito Pesadilla.

Reconocida por su propuesta musical y su ambiente festivo, la fiesta promete una noche donde convivirán distintos estilos y géneros. De este modo, se espera una gran experiencia pensada para quienes asistan.

Para esta edición de Halloween, Pablito Pesadilla encabezará la jornada con su característico estilo. Además, la producción adelantó una puesta en escena que incluirá pantallas, iluminación, espacios cómodos y bar.

Además, se espera la presencia de artistas que interpreten algunos de los grandes éxitos del momento.

«La Bresh en Halloween x Pablito Pesadilla estará prendiendo Santiago el próximo 31 de octubre en Espacio Riesco para romperla disfrazados», adelantan desde la organización del evento.

Venta de entradas para la edición de Halloween de Bresh Chile

La venta de entradas para esta esperado evento, iniciará este jueves 6 de agosto, desde las 10:00 horas a través del sitio web de Puntoticket.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google