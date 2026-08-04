Revelan supuesta aventura entre dos figuras del espectáculo: habría pasado de todo en la Quinta Vergara

Recientemente, el periodista Gabriel Solís, quien hasta marzo de este 2026 fue reportero del matinal de Canal 13, «Tu Día», sorprendió con una inesperada revelación.

Resulta que el comunicador destapó una supuesta aventura entre un periodista y una popular figura del espectáculo.

Esta pepita la soltó en el podcast «Transbordo», el que es conducido por Kevin Felgueras y grabado al interior del Metro de Santiago. Y en el final del capítulo, el conductor le pidió a Solís que contara «un cahuín bueno y completo», instancia en la que el periodista sorprendió con su relato.

La inesperada revelación de Gabriel Solís

«Un notero de matinal X, da lo mismo, tuvo unos besitos con alguien del espectáculo X en un festival importante que tiene premios con un pájaro», dio a conocer en el espacio

Además, agregó un antecedente sobre el momento en que habría ocurrido la situación. «Pero, en ese minuto él no era notero de matinal, era trabajador en una emisora», sostuvo Gabriel Solís.

Por otro lado, indicó que fue más que un beso y que hubo casi sexualidad. Todo esto dentro de la Quinta Vergara.

Vale señalar que en plena grabación se acercó un pasajero, quien terminó siendo parte de la conversación.

«Estamos pelando de un eventual romance entre un periodista y otro comunicador», le comentó Gabriel Solís.

«¿Mismo sexo?», preguntó el hombre. «Mismo sexo», le respondió el periodista.

Ante eso, el pasajero entregó su opinión sobre el tema. «¿Y cuál es el tema? (…) mientras a mí no me afecte, mientras no metan la mano al bolsillo obligadamente o que un Estado me obligue a pagar eso, pueden hacer lo que quieran», expresó.

Finalmente, cerró con una reflexión sobre cómo se abordan este tipo de situaciones públicamente.

«Aquí hay una especie de escarnio público, hay una moralidad ‘entre comillas’ ambigua. Para algunas cosas somos moralistas y para otras no», concluyó el hombre.

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