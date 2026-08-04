Desde el norte de Chile para el mundo entero: Erika Vanss presenta «Hija de la Luna», un nuevo adelanto de su primer EP

Recientemente, la cantante chilena Erika Vanss presentó «Hija de la Luna», su nuevo sencillo y el segundo adelanto de «Salvaje», el primer EP de su carrera, proyecto que actualmente desarrolla junto al sello Haux Récord.

La artista, nacida en Vallenar, en el Valle del Huasco, continúa explorando en su música la identidad, la memoria y el territorio del norte de Chile. En esta oportunidad, el desierto de Atacama y el cielo nocturno vuelven a convertirse en una importante fuente de inspiración para dar vida a una canción de carácter íntimo y personal.

Disponible en las principales plataformas digitales, «Hija de la Luna» aborda temas como el linaje femenino, el perdón y la identidad, invitando a reflexionar sobre la conexión con las propias raíces.

La canción surgió a partir de una pregunta que acompañó por años a la intérprete: «¿Somos los humanos sólo la historia que vivimos en esta vida o llevamos dentro la memoriade quienes nos precedieron?».

«Más que una pieza musical, busca ser una experiencia de reconocimiento que habla del perdón, de la memoria y de la fuerza femenina que atraviesa generaciones», señaló Erika Vanss sobre el significado del sencillo.

«Salvaje», el nuevo proyecto musical de Erika Vanss

«Hija de la Luna» forma parte de «Salvaje», un EP que reunirá cinco canciones, además de dos reediciones de trabajos anteriores.

El proyecto comenzó con el lanzamiento de «La Flor del Desierto», sencillo inspirado en el fenómeno del desierto florido de Atacama, utilizado como metáfora de la capacidad de florecer frente a la adversidad.

Vale señalar que Erika Vanss se dio a conocer a nivel nacional tras su participación en el programa The Voice Chile y, desde entonces, ha desarrollado una propuesta musical que ella define como ALTERLATINA, un estilo que fusiona folk latino, sonoridades andinas y pop, siempre con una fuerte conexión con el norte del país.

Sobre este nuevo trabajo, la cantante aseguró que su inspiración nace de la memoria y el linaje femenino.

«Quiero representar a las mujeres salvajes: las que caen, las que buscan, las que dudan; y finalmente recuerdan quiénes son», concluyó.

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