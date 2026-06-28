Luis Mateucci anuncia drástica medida contra Daniela Aránguiz: «Actuaremos con toda la rigurosidad que la ley permite»

La polémica entre Luis Mateucci y Daniela Aránguiz sigue escalando. Luego de que el argentino realizara polémicas declaraciones sobre su expareja dentro del reality, la exchica Mekano anunció que iniciará acciones legales en su contra.

Todo comenzó cuando Mateucci habló sobre unas supuestas ecografías que, según él, Aránguiz le habría enviado para hacerle creer que estaba embarazada. Sus dichos provocaron la molestia de la panelista, quien aseguró sentirse vulnerada y decidió acudir a la justicia.

A través de sus redes sociales, Daniela explicó que tomó esta decisión tras sentirse constantemente expuesta.

«Hoy me siento cansada. Cansada de sentirme herida, cuestionada y expuesta. Por esta razón, he tomado la decisión de ejercer las acciones legales que correspondan para defender mi honra, mi dignidad y mi tranquilidad. Ha llegado el momento de poner límites a una situación que me ha causado un profundo daño emocional», expresó.

Luis Mateucci anuncia querella contra Daniela Aránguiz

Sin embargo, la controversia no terminó ahí. Durante las últimas horas, fue el propio Luis Mateucci quien anunció que también evalúa recurrir a la justicia.

Mediante sus historias de Instagram, el equipo legal del argentino informó que Daniela Aránguiz habría divulgado sin autorización datos personales del chico reality, situación que, según sostienen, derivó en episodios de acoso en su contra.

«En respuesta, hemos iniciado acciones administrativas ante la Agencia de Protección de Datos Personales (Ley 21.719) y evaluación de acciones penales por acoso y hostigamiento«, señalaron.

Finalmente, aseguraron que llevarán adelante las acciones correspondientes y que «actuaremos con toda la rigurosidad que la ley permite«.

Leer también: La polémica conversación en Volverías con tu ex? 2 que se llenó de críticas: «Una vez que la sangre esté fluyendo, atacamos. Yo me voy a comer a…»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google