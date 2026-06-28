«Fue pololo de las dos»: Revelan desconocido romance de figura del espectáculo con Ingrid Cruz y Marlen Olivari

Marlen Olivari y Ernesto Belloni fueron parte del más reciente capítulo de Only Friends, donde una dinámica sobre relaciones sentimentales terminó sacando a la luz un desconocido romance de la showoman con un reconocido animador de televisión.

Durante la conversación, los invitados debían responder con total sinceridad si alguna vez habían tenido una aventura con algún compañero de trabajo.

Marlen Olivari fue la primera en contestar y aseguró que nunca mantuvo una relación amorosa con alguien con quien compartiera labores. «Nunca he salido con un director, nunca he salido con un compañero«, afirmó.

Sin embargo, Ingrid Cruz sorprendió al reconocer que sí vivió algunos romances con colegas durante sus primeros años en televisión: «Sí (…) entré a los 20 años a la tele. No relación, he tenido pinchazos, ‘onda, onda’, viajes fuera de Santiago y pasando el peaje, todo vale», comentó entre risas.

Revelan desconocido romance de figura del espectáculo con Ingrid Cruz y Marlen Olivari

Tras escuchar la confesión de la actriz, Marlen Olivari aclaró que sí salió con figuras de la televisión, aunque nunca con personas que fueran sus compañeros directos de trabajo: «De la tele sí, pero que trabajara conmigo, no«, explicó, agregando que incluso tuvo algunas relaciones que mantuvo en reserva.

«Tuve pololos escondidos de la tele, pero no lo puedo decir. Era en la época que yo era modelo y casi todos los niños lindos de esa época, después fueron súper conocidos, eran modelos también. Sí, salimos», reveló.

Fue entonces cuando Raquel Argandoña decidió contar un detalle que Marlen no quería revelar y aseguró que la exmodelo tuvo un breve romance con Giancarlo Petaccia.

«Ay, qué pesada«, reaccionó Marlen tras la intervención de la conductora.

«De aquí no sale, no te preocupes. También la Ingrid, fue pololo de las dos«, lanzó Argandoña.

Ingrid Cruz se tomó la situación con humor y confirmó que también mantuvo una relación con el animador. Finalmente, Marlen recordó que conoció a Petaccia cuando ambos trabajaban como modelos, antes de que él iniciara su carrera en la animación televisiva y comenzara una relación con Paulina Nin de Cardona.

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