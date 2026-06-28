«¿Qué hay que hacer?»: Marlen Olivari se sinceró sobre la venta de contenido para adultos

Marlen Olivari fue una de las invitadas al reciente capítulo de Only Friends, donde habló de distintos aspectos de su vida personal y respondió una llamativa pregunta sobre la posibilidad de abrir una cuenta en una plataforma de contenido para adultos.

Durante una dinámica del programa, la exfigura de Morandé con Compañía fue consultada sobre qué haría si atravesara un problema económico y recibiera una millonaria oferta para sumarse a un sitio como OnlyFans.

Antes de responder, Marlen Olivari preguntó entre risas: «¿Pero qué hay que hacer?». En ese momento, Raquel Argandoña bromeó con la situación y respondió: «Disfrazarse de mono animado«.

Marlen Olivari se sinceró sobre la venta de contenido para adultos

Tras las risas, la showoman comentó que conoce el funcionamiento de este tipo de plataformas, pero: «En OnlyFans no están ganando como ganaban antes… no sé, ganaban un montón«, afirmó.

Aun así, reconoció que consideraría la propuesta si el contenido fuera moderado: «En un apuro económico, y solamente con fotos donde te veas como sexy, sin mostrar nada, puede ser. Yo no encuentro que sea terrible», sostuvo.

Eso sí, Marlen Olivari dejó claro que no estaría dispuesta a realizar publicaciones más subidas de tono: «El tema ya es cuando empiezan a subir el tono y ahí quedas como media fichada (…) a veces se filtran sus videos y después se arrepienten«, reflexionó.

Más adelante, José Antonio Neme le preguntó si se considera una persona pudorosa. Frente a la pregunta, Marlen Olivari aseguró: «Sí, un poco. Aunque ustedes piensen que no, aparte de que soy mamá. Yo creo que igual hay que tener respeto por los hijos», concluyó.

Leer también: «Fue pololo de las dos»: Revelan desconocido romance de figura del espectáculo con Ingrid Cruz y Marlen Olivari

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google