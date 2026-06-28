«Cambiaron los tiempos…»: El emotivo mensaje de Kike Morandé a Ernesto Belloni y Marlen Olivari

El último capítulo de Only Friends dejó un emotivo momento para Marlen Olivari y Ernesto Belloni, quienes fueron los invitados estelares del programa animado por José Antonio Neme.

En el cierre del espacio, la producción sorprendió a ambos con un especial registro enviado por Kike Morandé, quien recordó los años que compartieron en televisión y les dedicó cariñosas palabras.

Al comenzar el video, el histórico animador destacó: «Marlen y Belloni, la dupla de oro, sin duda», expresó.

El emotivo mensaje de Kike Morandé a Ernesto Belloni y Marlen Olivari

Luego, Kike Morandé se dirigió a Marlen Olivari y recordó: «Un beso enorme para ti, Marlen. Usted sabe todo lo que la quiero y la queremos todos. Hemos ido viendo cómo pasa tu vida y hoy día eres mamá de un niño que debe tener 15, muy bien casada con Marocchino, que es un encanto de persona», comentó.

Más adelante, el conductor también tuvo palabras para Ernesto Belloni, con quien compartió diversos proyectos televisivos: «Ernesto, qué más decirte. Te queremos, te extrañamos. Cambiaron los tiempos, pero veo que estás de vuelta con tus revistas y me alegro mucho«, señaló.

Finalmente, Kike Morandé les deseó éxito en la nueva etapa que emprenderán juntos: «A los dos les mando un abrazo inmenso y que tengan mucha suerte», concluyó.

El gesto emocionó a Marlen Olivari y Ernesto Belloni, quienes próximamente volverán a compartir escenario con el estreno de Marlenísima, su nuevo espectáculo.

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