La polémica conversación en Volverías con tu ex? 2 que se llenó de críticas: «Una vez que la sangre esté fluyendo, atacamos. Yo me voy a comer a…»

Un adelanto del próximo capítulo de «¿Volverías con tu ex? 2» desató una ola de críticas en redes sociales luego de mostrar una conversación entre Raimundo Cerda y Carlos «Kaoto» Águila, que fue cuestionada por la forma en que ambos hablaban sobre sus compañeras dentro del reality.

En las imágenes, los participantes aparecen conversando en el exterior de la casa. Durante el diálogo, Kaoto le comenta a Rai que estaba «cansado de dormir con la mujer que odio al mío«, en referencia a su expareja, Stefi Marquis.

Luego, le pregunta directamente a Raimundo cuál de las participantes le interesaba: «¿Por quién quieres ir? Necesito que me digai para yo poder jugar«.

«Con todas es mucho mejor que con una«, responde Cerda, mientras que Kaoto replica: «Entonces yo voy por la Bárbara (Muriel)«. Finalmente, ambos cierran el intercambio con un «Vamos cachando».

La polémica conversación en Volverías con tu ex? 2 que se llenó de críticas en redes

En otro fragmento del adelanto, Kaoto le explica a Raimundo cómo pretendía actuar durante la próxima fiesta dentro del encierro: «Nos tomamos unos shots para soltar la cabeza, que te fluya la sangre en la cabeza«, señala antes de agregar: «Una vez que la sangre esté fluyendo, atacamos. Yo me voy a comer a la Stefi antes».

Por su parte, Rai Cerda agregó: «Estoy en un minuto de mi vida en el que estoy sin sentimientos, entonces me da lo mismo cualquiera«.

La creadora de contenido Claudia Ossandón, compartió el video en sus redes. Además, cuestionó duramente el tono de la conversación: «Muchas de las agresiones que sufren las mujeres hoy en día parten por este tipo de diálogos, el machito que se hace el canchero con sus pares», escribió junto al video.

Además, hizo un llamado al canal para tener mayor cuidado con el contenido que emite en este tipo de programas: «Espero que Mega tenga más cuidado con lo que exhibe en los realities«, concluyó.

Leer también: Figura de TV confirmó quiebre total con Mega y tomará acciones legales contra ex por polémicas declaraciones: «Penoso»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google