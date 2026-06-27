Katherine Helfmann, madre de Raimundo Cerda, reaccionó públicamente luego de la controversia que generaron los comentarios del exchico reality en el adelanto del próximo capítulo de «¿Volverías con tu ex? 2».

Las críticas surgieron tras una conversación entre Cerda y Carlos «Kaoto» Águila, donde ambos hablaban sobre las mujeres que participan en el encierro.

En el registro, Kaoto le preguntó a Rai: «¿Por quién quieres ir? Necesito que me digas para yo poder jugar», a lo que el exintegrante de Gran Hermano Chile respondió: «Con todas es mucho mejor que con una«.

Más adelante, Rai aseguró: «Estoy en un minuto de mi vida en el que estoy sin sentimientos, entonces me da lo mismo cualquiera«, afirmó.

Mamá de Rai Cerda salió en su defensa tras «funa»

En medio de la ola de cuestionamientos contra Rai, una usuaria de Instagram decidió emplazar directamente a Katherine Helfmann, la mamá de Rai, por no haberse pronunciado públicamente sobre el tema.

Según consignó Página 7, así fue la interacción: «¿Qué opina la mamá de Rai? ¡Que siempre opina de todo! No la he visto en esta pasada dando su punto de vista. ¿Qué pasó?«, le escribió la internauta.

Lejos de ignorar el comentario, Helfmann respondió de manera categórica: «¡Opino, atroz señora, que cualquier hombre se refiera así a cualquier mujer!».

No obstante, también aprovechó la instancia para cuestionar el trato que, según ella, recibe su hijo por parte de algunas seguidoras en redes sociales:

«Lo que también opino que es atroz es cuando dicen las mujeres de todas las edades de los hombres y sobre mi hijo, que es un exquisito, que se lo comerían como fuera. Que hablen de él como un objeto, que hablen de sus partes íntimas como su paquete, y eso sí es broma y chacota y todas se ríen», expresó.

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