Repasaron los mejores momentos: Detrás del Muro no se transmitió en vivo y esta sería la razón según Kike Morandé

Una inesperada sorpresa se llevaron los seguidores de Detrás del Muro durante su más reciente capítulo por las pantallas de Mega, luego de que el programa no fuera transmitido en vivo como es habitual.

La situación llamó la atención de los televidentes, quienes rápidamente comenzaron a preguntarse qué había ocurrido con el espacio de humor.

Sin embargo, fue el propio Kike Morandé quien despejó todas las dudas al inicio del capítulo, donde explicó el motivo de esta decisión y adelantó las novedades que prepara el equipo.

«¿Qué tal, amigos seguidores del muro? Hoy vamos a tener un programa diferente. Vamos a hacer un programa donde vamos a revisar los mejores momentos que llevamos en estos 15 capítulos que ya tenemos en Mega. Increíble cómo pasa el tiempo. 15 capítulos son 4 meses», señaló el animador.

Detrás del Muro no se transmitió en vivo y esta sería la razón según Kike Morandé

Morandé aclaró que el programa no enfrentó ningún inconveniente, sino que se encuentra en pleno proceso de renovación para mejorar su puesta en escena:

«¿Sabe por qué no estamos en vivo? Porque nos estamos cambiando de casa, nos estamos cambiando de estudio. A un estudio más grande, un estudio con más público, un estudio que nosotros creemos que es más bonito, pero va a ser igual de lindo con unas pantallas nuevas, me dijeron que muy buenas», comentó el animador.

Además, adelantó cuándo regresarán con nuevos episodios: «Estamos súper entusiasmados en reaparecer luego en dos semanas más porque esta no vamos a estar, pero la próxima sí que estamos», explicó.

Antes de finalizar su mensaje, el conductor aprovechó de agradecer la fidelidad del público y ofreció disculpas por esta excepción en la programación: «Les pido mil disculpas, pero es la primera vez que vamos a estar en diferido y no en vivo y en directo, así que un saludo muy grande y que les vaya súper bien y gocen el programa», cerró Kike Morandé.

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