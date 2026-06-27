«A la próxima, pregúntame a mí primero antes de abrir la boca y decir mentiras. Gracias»: El descargo de Pamela Díaz contra su compañero en Canal 13

Pamela Díaz reaccionó con dureza a las recientes declaraciones de uno de sus compañeros en el programa Hay que decirlo y le envió un contundente mensaje público.

Todo ocurrió en el más reciente capítulo de Mañana te cuento, espacio del canal digital Once Stream, donde la animadora cuestionó directamente al periodista Manu González por sus comentarios sobre la relación que mantiene con Gissella Gallardo en el programa de Canal 13.

Cabe recordar que hace algunos meses ambas protagonizaron un tenso momento debido a la polémica que involucró a Trini Neira, Camilo Huerta y Marité Matus.

Las palabras de Manu González

Según consignó Página 7, el periodista español había señalado que «en todos los equipos siempre hay diferencias. Nosotros acompañamos, apañamos y entendemos ambas versiones».

Además, sostuvo que «se ha optado por una coordinación que para ambas partes es lo más afable, pero han estado nuevamente juntas y no ha habido problema».

Las palabras de Manu González no pasaron inadvertidas para Pamela Díaz, quien aprovechó su programa para desmentir parte de sus declaraciones.

«El otro día yo no fui a mi programa, ‘Hay que decirlo‘, porque tuve cosas que hacer. Y me enteré por la prensa de unas declaraciones de un compañero que me cae muy bien, que no es Gissella, es Manu González«, comenzó diciendo.

El descargo de Pamela Díaz

Posteriormente, la animadora fue enfática al asegurar que nunca ha recibido llamados de ejecutivos por esta situación: «Manu González salió en varios portales diciendo más o menos las cosas que pasaban en el programa. Y yo quiero decirle a mi querido compañero que a mí nunca me ha llamado ningún ejecutivo para retarme, nunca me ha llamado ningún ejecutivo para decirme ‘júntese con Gissella'», afirmó.

Incluso, reveló que desde Canal 13 le han consultado directamente si desea seguir compartiendo pantalla con la panelista:

«Es más, a mí los ejecutivos me han propuesto si es que yo quiero trabajar o no quiero trabajar con ella. Entonces me parece que Manu González se pasó tres pueblos al decir lo que yo hacía o no hacía en el canal, cuando a mí nunca nadie en el canal me ha dicho algo. Es más, todo lo contrario», agregó.

Para finalizar, Pamela Díaz le envió un mensaje directo a su compañero y aseguró que no tiene inconvenientes en hablar públicamente sobre este tipo de situaciones.

«La próxima si quieren decir algo, llámenme a mí. Yo no tengo ningún problema en decir nombres de ejecutivos, nombres de personas con las que hablo, con quien me llevo bien, con quien me llevo mal, si es que me quieren echar o no me van a echar«, sostuvo.

Finalmente, cerró con una frase dirigida a Manu González: «Así que Manu, a la próxima, pregúntame a mí primero antes de abrir la boca y decir mentiras. Gracias«.

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