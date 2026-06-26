Figura de TV confirmó quiebre total con Mega y tomará acciones legales contra ex por polémicas declaraciones: «Penoso»

Recientemente, el abogado Claudio Rojas hizo saber su molestia debido a unas declaraciones de parte de su expareja Francisca Madrid, en el espacio «El Juicio de los Ex».

En esta oportunidad, la mujer llamada Francisca Madrid aseguró que estaba en una relación con el profesional antes de que este ingresara al encierro con su ex Hurubachi Pardo.

Según sus palabras, estuvieron saliendo un tiempo. De hecho, ella habría conversado con Pardo antes de que ingresara al reality de Mega.

«Con Claudio salimos y quedamos en decir que no había pasado mucho porque él tenía que entrar soltero. Yo dije: ‘Ok, voy a decir que somos amigos, que no pasó nada», indicó en «El Juicio de los Ex».

Sin embargo, aseguró que no le gustaron unas palabras que Claudio Rojas emitió en «¿Volverías con tu ex? 2».

«Después veo el reality y se le ocurre decir que no había pasado ni siquiera un beso. Me enojé porque dije: ‘Perdóname, estás en la tele y le vas a mentir a todo Chile y más encima a ella, pobrecita, que te está creyendo todo», lanzó.

«Acepté que entrara soltero, pero me molestó que me negara. No me dijo que me iba a negar, solo que no podía entrar pololeando», añadió

La respuesta de Claudio Rojas

Frente a esto, en el programa Zona de Estrellas se pusieron en contacto con Claudio Rojas, quien mostró sus descontento con las declaraciones de Francisca Madrid. Incluso, indicó que tomará acciones legales contra ella.

«Penoso lo que una persona puede llegar a hacer por cinco segundos de fama (…) Los hechos serán aclarados en tribunales, donde se verá implicada la persona que emitió las declaraciones y todos quienes colaboraron a que esto ocurriera», lanzó el abogado.

Además, Claudio Rojas se descargó contra Mega. «En cuanto a Mega, debo señalar que este episodio generó un quiebre en mi relación con ellos», lanzó.

Además, criticó la forma en que se ha editado «¿Volverías con tu ex 2?»

«Decidí guardar silencio porque entendía que existía una confianza y una consideración que debía respetar. Sin embargo, al comprobar que esa consideración no era recíproca, esa decisión cambió», mencionó Claudio Rojas.

Es importante mencionar que el abogado y Hurubachi Pardo siguen apareciendo en pantalla en el reality de Mega, ya que este no es emitido en tiempo real

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