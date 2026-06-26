El triunfo histórico de Ecuador, el legado de grandes figuras y más: revive el reciente análisis de Pape Salazar Víctor «Tigre» Cruces Recientemente, Pape Salazar y el Tigre Cruces estuvieron analizando el desarrollo del Mundial. De este modo, destacaron el histórico triunfo de Ecuador y también hablaron del legado de figuras como Messi, Haland y Cristiano Ronaldo. Revive esto y mucho más a continuación.