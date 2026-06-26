¡Terremoto en Canal 13! Filtran el final de popular programa: revelan fecha del último capítulo

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha generado gran impacto en la escena televisiva nacional.

Resulta que se reveló en Canal 13 tomaron la decisión de ponerle fina uno de sus programas. De hecho, ya habría una fecha para sacarlo de pantalla.

El espacio en cuestión es «La tarde es nuestra», el cual se emite entre lunes y viernes a las 15:00 horas y que cuenta con la conducción de Chantal Aguilar y Alfonso Concha.

La noticia fue confirmada por ADN.cl tras contactarse con fuentes del canal. De este modo, el medio dio a conocer que el último capítulo será el próximo viernes 17 de julio.

Vale señalar que este programa actualmente es una extensión del noticiero central, abordando temas de actualidad y problemas en la ciudadanía.

¿Cuál es el motivo del fin de «La tarde es nuestra»?

Vale señalar que desde El Filtrador dieron a conocer que el motivo de Canal 13 para darle fin a este espacio, sería a los resultados en términos de rating.

«Nunca logró consolidar las cifras que la dirección del canal esperaba al momento de su lanzamiento, en mayo de 2025», indicaron desde el portal citado.

Es importante mencionar que desde Canal 13 no se han referido de manera oficial al término de «La tarde es nuestra».

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