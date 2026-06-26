Famoso periodista chileno alza la voz tras conocerse que será formalizado por VIF: «Agradecer a las personas que me han mandado mensajes»

Recientemente, se dio a conocer que próximamente, el conocido animador y periodista, Gonzalo Feito será formalizado por una denuncia de violencia intrafamiliar en su contra.

En concreto, la causa será investigada por el delito de «maltrato habitual», tras una denuncia que su expareja presentó ante el Ministerio Público.

En este sentido recientemente, Gonzalo Feito se refirió a este tema.

Las palabras de Gonzalo Feito tras anuncio de formalización

En su programa «Próceres», el periodista abordó la situación y tuvo palabras de agradecimiento para su equipo de trabajo y a quienes lo han apoyado.

«Quiero agradecer a todas las personas que me han mandado mensajes, cariño, mis compañeros de trabajo; tengo un equipo que es un lujo, es un lujo de equipo humano», indicó Gonzalo Feito.

En tanto, su compañera Pamela Le Roy le señaló: «Estás rodeado de buenas vibras, Gonza». A lo que el periodista contestó: «Sí, estoy rodeado de buenas vibras, muy linda energía, así que darles las gracias a todos».

Además, el comunicador asegura que se encuentra tranquilo enfrentando esta situación. «Está todo bien, no va a pasar nada, así que tranquilidad», mencionó.

Es importante señalar que la denuncia fue presentada en 2024 por parte de su expareja. Incluso se habrían determinado medidas de protección.

Y después de dos años, la Fiscalía de Género de la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó la formalización de cargos.

De este modo, la audiencia fue programada para el 1 de septiembre de 2026 en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Vale señalar que todo esto se da a poco tiempo de la polémica salida de Gonzalo Feito de Sin Filtro y su conflicto con Sebastián Eyzaguirre. Motivo por el cual ha dado mucho que hablar las últimas semanas.

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