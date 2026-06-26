¿Qué le pasó en los ojos a Claudio Rojas?: el detalle físico del abogado en ¿Volverías con tu ex? 2 que llamó la atención en redes sociales

Durante lo último días, el abogado Claudio Rojas ha dado mucho que hablar. Esto debido a su participación en el reality de Mega, «¿Volverías con tu ex? 2».

El profesional que también se ha desempeñado como panelista de televisión ingresó al encierro junto a su expareja, la periodista Hurubachi Pardo.

Vale señalar que los televidentes no conocían mucha información sobre esta relación. Sin embargo, si del trabajo del abogado, debido a su participación en programas de TV y por representar a figuras del espectáculo como Daniela Aránguiz.

Y debido a su participación en el encierro de Mega, hay un detalles que ha llamado mucho la atención en redes sociales.

El detalle de Claudio Rojas que ha llamado la atención en redes sociales

Resulta que a través de plataformas como X, TikTok e Instagram, diversos usuarios han preguntado si es que el abogado tiene algún problema a la vista. Esto debido a que indican que hay algo particular en su ojo izquierdo. De hecho, apuntaron a un posible uso de ojo de vidrio y más teorías.

De todos modos, es importante señalar que Claudio Rojas nunca se ha referido de manera pública a esto, por lo que se desconoce si es que se trata de un problema médico.

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