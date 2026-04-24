Se confirma el quiebre de popular pareja con más de 20 años de diferencia: lamentable incidente afectó la relación

Recientemente, se confirmó el fin de una popular pareja del mundo del espectáculo. Vale señalar que hace tiempo que habían rumores de un posible distanciamiento, debido a que no habían compartido contenidos juntos.

Se trata de una pareja que desde su inicio llamó la atención debido a la gran diferencia de edad que hay entre ambos. Hablamos del abogado Claudio Rojas de 46 años y la periodista Hurubachi Pardo de 24 años.

Claudio Rojas y Hurubachi Pardo ponen fin a su relación

Si bien habían rumores, ninguno de los dos involucrados se habían referido públicamente al quiebre.

En este sentido, recientemente, Hurubachi Pardo contó en conversación con FMDOS que la ruptura ocurrió hace algunos meses. Además, descartó que haya sido debido a infidelidades o terceras personas.

«Terminamos en enero de este año, yo creo que fue algo difícil para los dos, pero también tiene que ver con que fue una ruptura muy desde el amor y no porque se hubiera acabado», expresó.

Además, Hurubachi Pardo mencionó que en el transcurso del año pasado vivió una difícil situación, la que afectó directamente a la relación.

«Por mi parte, falleció mi mamá en octubre, y de ahí en adelante la relación empezó a decaer», contó.

Vale recordar que hace más de un año, el abogado y rostro de TV protagonizó un curioso momento en el espacio de CHV, Plan Perfecto. Instancia, en la que presentó a su pareja.

En esta oportunidad, Claudio Rojas se arrodilló frente a Hurubachi Pardo. Algo que muchos lo vieron como una propuesta para casarse. No obstante, el programa finalizó y el momento quedó inconcluso.

Incluso, Paulina Nin, en modo de broma agradeció el «momento fallido».

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