Del Mundial del 62 hasta Pokémon y más: lanzan la exposición «Archivo Digital Salo» que recorre álbumes que marcaron a miles de chilenos

Este jueves 25 de junio, se inauguró la exposición «Archivo Digital Salo» en Patio Bellavista. Evento que tiene el objetivo de rescatar el gran legado de diversos álbumes que marcaron la infancia y juventud de múltiples chilenos.

La muestra estará por dos meses y está frente al anfiteatro de del recinto. Se trata una experiencia inmersiva que permitirá recorrer la historia de una de las editoriales más reconocidas de Chile.

De este modo, el público podrá conocer portadas históricas, láminas icónicas, vitrinas ejemplares y espacios audiovisuales.

«Archivo Digital Salo» en Patio Bellavista

Esta exposición se puede visitar entre las 10:00 y 21:00 horas. Además, tendrá 24 álbumes originales de distintas épocas, 60 reproducciones de portadas, láminas y piezas gráficas emblemáticas. De este modo, se podría apreciar la historia y evolución de los álbumes con el tiempo.

Dentro de los atractivos se encuentra el Álbum del Campeonato Mundial de 1962, el cual se considera el primer álbum de un Mundial editado en Chile.

Además, los asistentes podrán reencontrarse con recordadas colecciones. Por ejemplo, El Regreso del Jedi, Zoocolor, Artistas de TV, Rambo, MASK, Tom y Jerry, Superman, Halley, Robotech 1 y Disneylandia, Dragon Ball, Pokémon y más.

Esta iniciativa se da en el lanzamiento del Archivo Digital Salo. Plataforma que tiene el fin de preservar y difundir el legado histórico del editorial. De este modo, coleccionistas, investigadores, familias y nuevas generaciones podrán acceder a estos registros.

Vale señalar que además de la exhibición el público podrá disfrutar de actividades como charlas, conversatorios, encuentros de coleccionistas, fiestas de cosplay y diversas experiencias vinculadas al mundo de los álbumes, la ilustración y la cultura pop.

Para conocer la fecha de las actividades revisa el sitio web del Patio Bellavista.

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