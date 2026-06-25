Famoso humorista chileno vive incómodo momento: hombre irrumpe en pleno show y lo que pasó nadie lo esperaba

Recientemente, el destacado humorista nacional Ricardo Meruane reveló en sus redes sociales que vivió un incómodo momento durante un show.

El comediante compartió un registro en sus redes sociales de un espectáculo en un bar de Talca, cuando un hombre irrumpió para encararlo.

Incómodo momento de Ricardo Meruane en pleno show

En esta oportunidad, el sujeto le dijo a Meruane que sintió ofendido. «Tú me estás agrediendo a mí. ¿Cuántas veces has participado tú en el Festival de Viña? ¿No te recuerdas de las pifias que has tenido?», le dijo.

Frente a esto el comediante que ha estado dos veces en el certamen viñamarino, contestó: «¿Qué tiene que ver eso?».

En tanto, el hombre que interrumpió el show le pidió: «Déjame hablar un minuto».

«Energizante y desconcertante momento (…) Nunca supe que pretendía este señor que me encaró diciendo que yo lo había ofendido,el público presente fue testigo de que no pasó tal cosa», indicó Meruane en su cuenta de Instagram.

«En todo caso le agradezco porque son momentos únicos que ni ensayados resultan mejo», añadió Ricardo Meruane.

Además, en una transmisión en @meruanews indicó que el hombre ya había ido a su camarín previamente para conversar con él. Además, aseguró que se trataría de «humorista frustrado».

Reacciones que dejó el momento

La publicación de Ricardo Meruane no pasó desapercibida y generó múltiples reacciones en Instagram.

«Nunca falta el curao odioso»; «Perdón Master, Talca es raro»; «Es Talca. Se entiende»; «amigo no tome en cuenta, usted es un grande»; «Que jugoso el Tata…!!!»; «Y más encima se sube al escenario jajaja»; «Se me arrancó mi tata disculpen»; «por primera vez no fue el más fome del escenario»; «Viejos ridículos no faltan», fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

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