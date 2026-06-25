«Ahí la tienen, a la que dice que cuida su cuerpo»: Luli fue criticada en «¿Volverías con tu ex? 2» y tuvo inesperada reacción

Recientemente, Nicole Moreno, también conocida como Luli vivió una incómoda situación en el reality «¿Volverías con tu ex? 2».

Todo ocurrió durante una dinámica, en la cual fue criticada por uno de sus hábitos dentro del espacio.

Es esta instancia, los participantes del espacio de Mega recibieron comentarios. Sin embargo, no se sabía la identidad de quien lo escribió.

El incómodo momento de Luli en «¿Volverías con tu ex? 2»

Uno de los comentarios fue directamente para Luli e iba dirigido al uso de su vape.

«¿Qué diría el mundo fitness si supieran que fumas como una chimenea un vape todo el día? Ahí la tienen, a la que dice que cuida su cuerpo… ¡Coherencia, por favor!», decía el mensaje que fue leído frente a todos.

Frente a esto, Nicole Moreno intentó defenderse. «Nadie sabe si esto es vapor o vitamina B, porque también hay vapes de vitamina B», expresó.

No obstante, Luis Mateucci no tardó en desmentirla. «Está mal que le mienta a la gente porque eso no es vitamina B», lanzó. Además, indicó que el vape estaría afectando su rendimiento en las competencias.

Además, Bárbara también entregó su opinión al respecto. «Cada uno se puede matar como quiere, libre albedrío, lo respeto si a ella le gusta tener estas dos cosas: la parte fitness y la de autodestrucción», lanzó.

Frente a esto, Luli se mostró afectada. «¿Por qué me hacen esto?», le consultó a sus compañeros.

Posteriormente, Nicole Moreno se mostró preocupada ante este momento. Esto debido a que según sus palabras podría tener consecuencias en su carrera en el fitness. «Me van a dejar mal, lo van a ver los jueces internacionales y todo», indicó la chica reality.

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