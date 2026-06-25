Remezón en Mega: Despiden a querida figura luego de nueve años en el canal

Recientemente, se dio a conocer que una destacada periodista fue desvinculada en Mega, luego de 9 años en la señal. Se trata ni más ni menos que de Natasha Kennard, quien se encontraba radicada en Londres desde el año pasado.

La comunicadora estaba realizando un posgrado. Además, realizaba coberturas internacionales para el canal ubicado en Vicuña Mackena.

Según informó The Clinic, esta desvinculación se llevó a cabo hace poco, previo al fin de sus estudios en Reino Unido.

En el último tiempo, Natasha Kennard había comenzado nueva etapa profesional en Europa. Esto después de dejar Meganoticias Amanece y empezar como corresponsal.

En Londres realizó diversas notas y despachos relacionados con la actualidad en el viejo continente. Por ejemplo, la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Natasha Kennard fue desvinculada de Mega

De acuerdo a fuentes citadas por el medio, luego de la llegada de la periodista a Europa, ambas partes optaron por hacer modificaciones al contrato. El acuerdo consideraba que después de finalizar sus estudios y en caso de volver a Chile, Kennard se podría volver a integrar al canal. No obstante, fue desvinculada antes del fin del acuerdo contractual.

Según informó The Clinic, desde el canal indicaron que a la comunicadora «se le ofreció un cambio de condiciones contractuales, de acuerdo con el modelo de corresponsales internacionales con el que opera Mega, ya que su contrato anterior era poco compatible con sus responsabilidades académicas».

Sin embargo, Natasha Kennard no habría aceptado la propuesta. De acuerdo al reporte, esta oferta se habría presentado poco después de su desvinculación. Sin embargo, no hubo éxito en las negociaciones.

Es importante mencionar que la periodista llegó a Mega en su práctica profesional. Posteriormente, desarrolló una destacada trayectoria que incluye participaciones en el proceso constituyente, en la conducción de Meganoticias Amanece, cubrió el backstage del Festival de Viña 2025 y más.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google