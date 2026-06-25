Querido cantante chileno celebra que terminó cuarto medio con emotivo mensaje: «Pretendo seguir estudiando»
El cantante no escondió su felicidad por esta nueva meta personal. Además, hizo el anuncio de un importante show.
Recientemente, el popular cantante urbano, Julianno Sosa quiso compartir un importante logro cons sus seguidores. El joven dio a conocer que terminó el colegio y que tiene planes de seguir estudiando.
Mediante su canal de difusión, el artista de 27 años compartió un extenso y emotivo mensaje para entregar la noticia.
Julianno Sosa celebra que terminó cuarto medio
«Hola familia como están… yo bien gracias, hace tiempo no me reportaba pero aquí estoy y con buenas noticias», partió señalando el cantante.
«Tal vez a muchos no les importe, pero una de ellas me daba un poco de vergüenza decirlo pero es mi realidad y en verdad me gustaría motivar a la gente a también hacerlo…. terminé mi 4to medio», contó Julianno Sosa.
En este sentido, explicó: «Muchos saben que yo abandoné la escuela en mis tiempo de escolar a lo cual hasta hace poco me arrepentía y entendí la razón que tenía la vieja. Pero lo logré familia lo terminé y pretendo seguir estudiando».
Esto ocurre en un gran momento en la carrera de Julianno Sosa. Además, valoró un reconocimiento que le hicieron en Puente Alto. Se trata de un mural ubicado cercano al tribunal.
Sin embargo, esto no es todo. El cantante urbano también aprovechó para realizar un importante anuncio para su carrera musical. En concreto, dio a conocer que se prepara para realizar un concierto en el Teatro Caupolicán.
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