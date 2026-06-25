«Me maltrató (…) Me empujó, yo lo empujé, nos agarramos, entró la producción, yo me puse a tiritar… Ahí cortaron las grabaciones»

Hace algunas semanas, Pamela Díaz puso una querella contra Junior Playboy, debido a que este la acusó de ingresar sustancias ilegales a Tierra Brava.

Y recientemente, en el programa Hay que Decirlo de Canal 13, la «Fiera» dio a conocer una incómoda situación que vivió en el reality con Junior.

La nueva revelación de Pamela Díaz

La «Fiera», indicó: «En este reality es la primera vez que tengo una crisis de pánico, porque no sabían que existían. La tuve y llamé a la Vero, porque me iba a ir ese mismo día. Ese día yo tuve un problema con Junior, por un tema de una piña, y lo que se ve es nada comparado con todo lo que pasó».

«Ese día se cerró el reality de Canal 13, se paran las grabaciones, porque había pasado algo violento entre Junior y yo. Él me tiró una piña, me maltrató, me tiró un jugo, me empujó, yo lo empujé, nos agarramos, entró la producción, yo me puse a tiritar… Ahí cortaron las grabaciones, porque yo me tiro encima de él, él se tira encima mío, porque me caigo», continuó Pamela Díaz.

Además, señaló: «Quedó la embarrada. Salgo del reality y digo ‘esta wea yo no la acepto’. Llamé a la Vero y le dije ‘me voy ahora’, y me pongo a llorar, a tiritar, toda la cuestión. Están todos mis compañeros de testigos, estábamos en las escalera y Junior ‘quiero pedir disculpas…’. Pesco mis cosas y me voy».

En este sentido, Pamela Díaz expresó: «En eso nos enteramos que él tomaba ciertas pastillas, por supuesto no las voy a decir, porque esa fue la justificación que me da el equipo, que le habían suspendido su tratamiento… Por orden de una persona importante. Y el caballero se desreguló, se tomaba el pipí de las vacas, el burro le mordió el dedo, etc».

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