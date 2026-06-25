«Nos dejaste atónitos»: Marcelo Lagos lanzó impactante teoría tras terremoto en Venezuela y hace preocupante advertencia

Recientemente, el geógrafo Marcelo Lagos conversó con el matinal de CHV, «Contigo en la Mañana». Instancia, en la que habló del reciente terremoto que se desarrolló en Venezuela.

De acuerdo a la información que se ha entregado los sismos fueron de 7.2 y 7.5 grados. Además, las autoridades han confirmado a decenas de víctimas. Sin embargo, pueden ser más de mil.

La teoría de Marcelo Lagos

El profesional señaló: «Conmovido por las imágenes, pero la verdad es que no es inédito. Terremotos separados por poco tiempo son rupturas complejas, recuerden que ahí hay dos zonas de contacto importantes. Estamos hablando de la interacción de la placa Sudamericana con la placa del Caribe».

Además, en diálogo con el matinal, Contigo en la Mañana, expresó: «En esa zona de contacto, particularmente en Venezuela, hay un sistema de fallas que tiene un movimiento horizontal, como la falla de San Andrés. Estos pocos segundos implican una ruptura compleja: el 7.2 es un propulsor del 7.5, pero podría ser que, si lo miramos en cámara rápida, probablemente sea un solo evento».

En este sentido, Andrea Arístegui consultó: «Me parece súper interesante eso que señalas, sobre que podría ser un solo evento. ¿Cómo se explica que empezó en una zona y terminó en otra?».

Frente a esto, Marcelo Lagos contestó: «Aquí estamos hablando de un área que tiene un largo y que tiene un ancho, y probablemente el terremoto sobre 7 tienen áreas de ruptura que van entre los 150 kilómetros de largo por unos 20 o más de ancho, por lo tanto pueden estar solapados».

«Probablemente el 7.2 parte más al poniente y comienza la ruptura a propagarse hacia el Caribe», añadió.

Ante esto, Eduardo Iglesias contestó: «Nos dejaste atónitos, es una información que debe ser corroborada, pero hemos estado todo el tiempo hablando de dos terremotos y tú nos dices que podría ser el mismo evento: un terremoto con dos pulsos que tuvo una especie de pausa y después entró con todo. ¿Es eso?».

«Podría ser, no se puede descartar en este minuto, pero aquí lo medular es que tenemos dos eventos muy superficiales y que nos revelan la peligrosidad de las fallas activas», contestó Marcelo Lagos

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