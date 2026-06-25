Cata Pulido lanza dura acusación contra reconocido actor chileno: «¿Será porque me debe plata?»
"No nos pagó la última función, pero no me acuerdo exactamente la excusa que nos dio", expresó Catalina Pulido.
Durante la semana pasada, Catalina Pulido dio mucho que hablar tras lanzar una dura acusación contra su colega Juan Pablo Sáez. Resulta que en el podcast «Noche de Pirañas» aseguró que el actor «metía la lengua hasta la garganta» a ella y más actrices.
Frente a esto, el actor se refirió al tema en el podcast Relaja2 de TiempoX.
«La Cata trabajaba en una obra que se llamaba Hamelin, en el año 2005, y se quedó pegada un día en Farellones o en el Colorado, le gustaba mucho hacer snowboard. Y no llegó a una función que estábamos a teatro lleno. Entonces el elenco entero le pidió a la producción que la echaran, porque tú no puedes dejar botada una función», indicó.
Además, Juan Pablo Sáez indicó que «la producción la echó. Pero claro, como yo figuraba como uno de los dos dueños del teatro ella me agarró mala a mí. Pensó que yo la había echado, cuando en realidad, fue una falta para con todo el grupo que éramos más de diez actores. Entonces desde ahí que me tiene mala, desde que no fue renovado su contrato en el Teatro San Ginés».
La nueva acusación de Cata Pulido
Y en la jornada de este martes, la actriz se volvió a referir a Juan Pablo Sáez. En esta oportunidad, Sergio Rojas le consultó: «¿Por qué no lo vas a ver al teatro?».
Frente a esto, Cata Pulido indicó: «¿Será porque me debe plata?». «Y ya lo dije, lo he contado en innumerables veces. Nos debe la última función de Hamelin en el año 2007 de España, Andalucía«, añadió.
En este sentido, la actriz lanzó: «Si tienen dudas vayan a preguntarle a: Esperanza Silva, Willy Semler, Tiago Correa, Alex Zisis, Ángela Acuña, que era la que tocaba el violonchelo».
«No nos pagó la última función, pero no me acuerdo exactamente la excusa que nos dio», añadió.
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