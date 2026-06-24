Festival Gastronómico Internacional «Sabor de Perú» será encabezado por Leo Rey y Karla Melo: fecha del evento, lugar y cómo comprar entradas

Santiago se prepara para vivir la segunda versión del Festival Gastronómico Internacional «Sabor de Perú». Instancia que tiene el fin de difundir la gastronomía del país vecino y promover la riqueza culinaria peruana con un espacio que fusiona gastronomía, música, arte, emprendimiento y tradiciones.

El evento que se ha posicionado como uno de los encuentros gastronómicos y culturales más relevantes del país se llevará a cabo los días 4 y 5 de julio en Espacio Riesco.

El sábado se realizará la apertura de puertas a las 12:00 horas. Instancia, en la que los asistentes podrán estar en la exhibición del chicharrón peruano considerado el más grande del mundo, con 30 metros de longitud. Además, los primeros en llegar recibirán un trozo de esta preparación con un pisco sour como cortesía.

La primera versión (2025) reunió a más de 16 mil personas durante el fin de semana y se espera que este año supere los 20 mil asistentes.

Además, se proyecta que tenga más de 35 expositores gastronómicos y culturales. Asimismo, hay 70 países invitados y confirmados como agregaduría del estado y sus autoridades. Como también embajadas de países como Argentina, Filipinas y México.

«Queremos invitar a todas las familias, amantes de la gastronomía y personas que disfrutan descubrir nuevas experiencias a ser parte de esta gran celebración. Sabor de Perú es mucho más que un festival, es un espacio para compartir, conocer nuevas culturas y disfrutar de dos días llenos de sabores, música, tradiciones y entretención para todas las edades. Nuestro propósito es que cada visitante viva una experiencia inolvidable y se sienta parte de esta gran fiesta que une a Perú y Chile a través de la cultura y la gastronomía», indican Flor Contreras y Edilberto Pérez Vargas, CEO de Corporación Ají Seco y organizadores del Festival.

Artistas, invitados y activadas de Festival Gastronómico Internacional «Sabor de Perú»

El evento contará durante los dos días con una gran parrilla musical. Esta es encabezada por Karla Melo, Gran Orquesta Latinos y Marisol y La Magia del Norte.

Además, Tonka Tomicic será la conductora de un importante momento: la elección de Miss Sabor de Perú 2026.

Por otro lado, la programación del Festival Gastronómico Internacional «Sabor de Perú». Dentro de ellas masterclass gastronómicas, concursos de marinera y caporales, la elección de Miss Sabor de Perú 2026, presentaciones folclóricas, música criolla, degustaciones, feria de artesanía y emprendedores, activaciones de marcas y shows en vivo.

Las entradas se pueden conseguir en Ticketmaster por $8.000. Además, niños menores de 12 años tendrán entrada liberada.

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