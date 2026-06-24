Restricción vehicular en la Región Metropolitana: estos vehículos no pueden circular este jueves 25 de junio

¡Atención auditores de RadioActiva! Desde el mes pasado que está en vigencia la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Esta medida tiene el objetivo de cuidar la calidad del aire. De este modo, muchos vehículos no pueden circular en la capital del país durante determinados días dependiendo del último número de su patente.

La medida forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente. Además, se aplica en meses de otoño e invierno, que es justamente cuando más empeora la calidad del aire.

Vale señalar que la restricción vehicular rige desde lunes a viernes (excepto días festivos), entre las 07:30 horas, hasta las 21:00 horas.

Revisa la restricción vehicular en la Región Metropolitana de este jueves 25 de junio

Los vehículos con patentes finalizadas en uno de estos números tienen restricción vehicular el jueves de esta semana:

Automóviles catalíticos previos al 1 de septiembre de 2011: 4 y 5.

Automóviles sin sello verde: 8, 9, 0 y 1

Motocicletas previas al 2002: 8, 9, 0 y 1

Motocicletas que se inscribieron entre 2002 y el 2010: 4 y 5

Buses de pasajeros sin sello verde: 8, 9, 0 y 1

Transporte de carga sin sello verde:8, 9, 0 y 1

Vale señalar que existe la posibilidad de que se agreguen más números a la restricción vehicular de este jueves. Esto en caso de que declare alerta, preemergencia o emergencia ambiental.

Por otro lado, los vehículos que no tienen sello verde no pueden transitar dentro del anillo de Américo Vespucio.

No está de más señalar que es importante que los conductores estén pendientes a la restricción vehicular. De este modo, se cuida la calidad del aire y también evitan sanciones.

Las multas por incumplir la norma van desde 1 a 1.5 UTM. Esto equivale aproximadamente a cerca de $70 mil a $90 mil.

Para conocer más información sobre la restricción vehicular se puede revisar el sitio web del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

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