Se confirma la noticia de Ronaldinho que todos esperaban: «¡Que empiece la magia!»

¡Atención fanáticos del fútbol! Recientemente, se confirmó una tremenda tremenda noticia de Ronaldinho, icónico jugador que brilló en la selección de Brasil, el Barcelona, AC Milan y más clubes.

Resulta que a ocho años desde su retiro, se confirmó que volverá al fútbol. Esto después de fichar con el Ravenna FC, equipo que compite en la serie C del fútbol italiano.

En este sentido, se llevó a cabo un evento de presentación en Miami. Instancia, en la que Ronaldinho no escondió su alegría por este nuevo desafío.

Ronaldinho llega a equipo de tercera división en Italia

«Colores nuevos, la misma sonrisa. El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!», aseguró.

Vale señalar que el regreso del brasileño al fútbol se da después de que el nuevo dueño del club, le ofreció un último «capítulo internacional serio, competitivo y de largo recorrido».

Frente a esto, Ronaldinho indicó: «Mi familia y yo estamos muy felices por hacer el último gol. ¿Por qué no?».

Vale señalar que el Ravenna se alió con el fondo de inversión Black Duck. Además, tiene una dirección técnica lidrada por importantes nombres como el de Ariedo Braida. Además, llegaron a un acuerdo de cuatro años con Nike.

Además, el club anunció una cancha comunitaria en el barrio de Overtown, en Miami.

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