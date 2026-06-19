Era una de las grandes promesas del fútbol mundial y ahora sorprende a todos con su debut en la música

Recientemente, el futbolista español Ansu Fati sorprendió con una noticia que no está relacionada con su carrera deportiva.

El jugador que actualmente está a préstamo en el AS Mónaco desde el Barcelona debutó en la música con el lanzamiento de su primera canción. El tema se titula «Sea como sea» y está disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello Music Brokers.

En Mónaco, Ansu Fati formó una gran relación con Paul Pogba y junto a él, empezó a frecuentar estudios de grabación en la Costa Azul después de entrenar. De este modo, le pudo dar vida a esta nueva etapa.

Vale señalar que este tema mezcla que tiene afrobeats, reggaetón por su vida en andalucía y el ampiano que ha tomado gran fuerza en el mundo.

La canción se estrenó este viernes 19 de junio y en cerca de 14 horas suma más de 50 mil reproducciones en YouTube. Además, ha generado múltiples reacciones.

«Este chaval fue una vez el 10 del Barça, muy loco»; «¡Una grata sorpresa! Descubrimos una faceta diferente de Ansu Fati; su música le sienta de maravilla»; «No iba a poner ningún comentario pero fui al cine y llevo con la canción todo el día en la cabeza JAJAJAJAJ es un maldito temazo», son algunos de los comentarios que ha recibido el video en YouTube.

La carrera de Ansu Fati

Ansu Fati actualmente tiene 23 años. Su debut en el Barcelona fue a los 16 años. De este modo, era una de las grandes promesas del fútbol mundial.

El joven no tardó en destacar que con solamente 17 años pudo anotarle al Inter de Milán en la Champions League.

Sin embargo, poco después, Ansu Fati sufrió múltiples lesiones que perjudicaron su carrera. En 2025 salió del Barcelona a préstamo con opción de compra al AS Mónaco de francia.

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