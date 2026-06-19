La Carlita lleva su humor a La Serena: fecha, recinto y cómo comprar entradas

¡Atención fanáticos del humor en La Serena! Se acercan diversas presentaciones en el Teatro Vive Centenario de La Serena y uno de ellos promete hacer reír a todos los presentes.

Resulta que se presentará La Carlita, quien llegará al recinto con un espectáculo de stand up, el cual estará centrado en diversas anécdotas y su tan característico humor y espontaneidad.

La cita es este 20 de junio. Jornada que promete estar cargada de humor. Las entradas se pueden conseguir a través del sitio web de Portal Tickets.

Es importante mencionar que durante este fin de semana se otra presentación interesante en el Teatro Vive Centenario de La Serena.

La cartelera de este fin de semana en el Teatro Vive Centenario de La Serena.

Durante estos días se esperan otro espectáculos en el recinto ubicado en La Serena. Este se llevará a cabo el domingo 21 de junio.

En dicho día será el turno de presentarse del Capitán Memo, quien es conocido por sus interpretaciones de emblemáticas canciones de series animadas que marcaron generaciones.

De este modo, realizará un recorrido por diversos clásicos de la infancia en un show que promete hacer cantar y emocionar a los presentes, trayendo la nostalgia de viejos tiempos.

Al igual que el show de La Carlita, las entradas se pueden conseguir a través de Portal Tickets y los canales oficiales del teatro.

Es importante mencionar que constantemente se están llevando shows en Teatro Vive Centenario de La Serena. De este modo, la gente puede disfrutar de diversos panoramas culturales en la región de Coquimbo.

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