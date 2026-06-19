El Consejo Nacional de Televisión ya tomó una medida ante polémicas declaraciones de Paty Maldonado

Recientemente, se dio a conocer que desde el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) formularon cargos contra el TV+ debido unas declaraciones de Paty Maldonado.

Los dichos los lanzó en el espacio «Tal Cual» y fueron contra la diputada Emilia Schneider y la influencer Trinidad Cerda.

El 29 de enero, en el espacio, Patricia Maldonado trató a Trini de «hombre». «Aunque usted se corte, se meta… lo que se ponga, nunca va a ser hombre y nunca va a ser mujer. El que nació hombre y mujer, hasta el final», expresó en aquella oportunidad.

Por otro lado, en abril habló de la diputada. «Un pelotudo, que es diputado… Es un diputado, no diputada, que quede claro», indicó en aquella oportunidad.

Estos casos recibieron múltiples denuncias ante el CNTV. El organismo acogió 1592 quejas por el caso de Cerda. Mientras que por el de la parlamentaria 131.

CNTV formula cargos por polémicos dichos de Paty Maldonado

De acuerdo a lo informado por el Movilh, desde la entidad consideran que existió discriminación. En este sentido, apuntaron que sus declaraciones «negarían el reconocimiento debido a ellas, conforme a su identidad y expresión de género».

En su resolución, el CNTV sostuvo que atribuir la identidad personal únicamente al sexo asignado al nacer y utilizar comparaciones burlescas constituye un discurso discriminatorio. Además, estimó que este tipo de expresiones supera el ámbito de la libertad de expresión y desconoce la identidad y expresión de género de las personas aludidas.

Los cargos contra TV+ son por «supuesta infracción al correcto funcionamiento de los servicios de televisión, al presuntamente vulnerar el artículo 1º de la Ley Nº 18.838».

El Movilh se pronuncia

Nicolás Morales, encargado del Área Trans del Movilh indicó se refirió a esta situación. «La decisión del CNTV constituye una señal clara de que la transfobia no puede ser normalizada ni presentada como una simple opinión en los medios de comunicación», indicó.

«Negar reiteradamente la identidad de género de personas trans, burlarse de ellas o tratarlas de acuerdo al sexo asignado al nacer constituye una forma de discriminación que afecta su dignidad y que puede tener graves consecuencias en su bienestar emocional», añadió.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google