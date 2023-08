Gran Hermano: La brutal reacción de Trinidad al ver a Coni en Time Square: «No supo dónde meterse»

La noche de este martes, la octava eliminada de Gran Hermano Chile, Trinidad Cerda, estuvo conversando con Claudio Michaux en el canal de YouTube del programa de Chilevisión. Donde habló sobre su experiencia en el encierro, repasando todos los conflictos que tuvo al interior del mismo.

Para entrar en contexto, durante la jornada de ayer, por medio de las redes sociales se comenzaron a viralizar una serie de registros en donde se apreciaba a Constanza Capelli en una de las pantallas gigantes del icónico Times Square.

Dicho esto, en medio de la entrevista en el «React» del reality, se tocó este tema, donde pusieron uno de estos registros. En este sentido se pudo ver la desconcertante reacción de Trini.

La impresionante reacción de Trinidad Cerda al ver a Coni en Time Square

«Oh… ¿Es verdad?» atinó a decir la tripulante de cabina al ver los videos, sin poder dimensionar lo querida que es su ex amiga. «Es real, me confirman acá. No te lo puedo creer», sostiene el reconocido streamer Claudio Michaux.

Tras ello, comenzaron a indagar más sobre la sorprendente situación, donde el comediante expresó que esto se hace posible a través de una aplicación. En la cual hay que pagar para proyectar lo que uno quiera.

Sin embargo, Trini no entendió del todo y pensó que las personas usaban dicha plataforma para editar o trucar fotos para parecer que se ven en el tradicional centro turístico. «Qué choro, se ve igual», señaló.

Pero, casi de inmediato, Claudio Michaux le dejó claro que esto era real, dándole a entender que la aplicación se utiliza para publicar el video y se muestre en una de las pantallas.

Ante esto, Trinidad cerró diciendo: «¡Qué bacán! Se pasó», expresó sobre la participante con la cual tuvo más de alguna discusión dentro de la casa de Gran Hermano Chile.