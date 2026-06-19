Popular periodista de CHV coincidió con su pareja en vivo y lo que pasó nadie lo esperaba: «Lo has dicho hartas veces en pantalla»

Recientemente, Daniela Muñoz, conocida notera del matinal «Contigo en la Mañana» de Chilevisión (CHV) protagonizó una llamativa situación en pleno despacho.

En esta instancia, coincidió con su pareja, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, con quien lleva una relación hace varios meses.

Recordemos que la pareja sorprendió luego de aparecer juntos por primera vez en redes en septiembre del año pasado. Desde entonces, han realizado otras románticas publicaciones.

Y hoy, viernes 19 de junio aparecieron juntos en pantalla debido al trabajo de cada uno. En concreto, esto ocurrió en una fiscalización de independencia. Instancia, a la que llegó el alcalde y donde se encontraba la notera de Chilevisión.

De este modo, en primera instancia conversaron de lo que estaba pasando y después de su relación. De hecho, protagonizaron un inesperado momento.

Resulta que la notera le dijo: «Oiga, alcalde, perdone que lo interrumpa, pero Pablo está parado casi para casarnos».

Ante esto, el alcalde respondió: «La iglesia está ahí, nomás. Puedo llamar y que la abran altiro. He visto que lo has dicho hartas veces en pantalla».

Luego la periodista de CHV le pidió que no se ponga nervioso.

«No, no estoy nervioso, y cuando me case alguna vez, feliz de casarme acá en Independencia», le contestó Iglesias.

Luego, la notera de «Contigo en la Mañana» le preguntó cuándo se quería casar. A lo que la autoridad contestó: «No sé, no hay apuro… Me podrían haber avisado antes lo del matrimonio, pude haber traído el anillo que está en la casa escondido».

Alcalde de Independencia y Daniela Muñoz entregan detalles de su relación

Posteriormente, entregaron detalles del inicio de su relación. En este sentido, Agustín Iglesias señaló que «nos conocimos en un operativo en Independencia de una granada que era falsa».

«Yo llevaba como alcalde tres meses más o menos, porque llegué en diciembre del 2024 y esto fue marzo del 2025… vi a la Dani y le comenté a mi equipo de prensa al tiro que me había gustado», añadió.

Además, el alcalde Independencia expresó: «No la agregué yo (a redes sociales), me agregó ella. Entonces dije, ‘ah, supongo que hay interés’. Ella me agregó, pero yo mandé el primer mensaje».

Luego, Daniela Muñoz indicó: «Imagínate ver un mensaje de un alcalde y que te diga ‘cuándo se invitan a las autoridades a los cumpleaños’, o sea… yo casi me voy para atrás».

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