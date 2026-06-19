Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: «Desde lo más profundo de mi corazón»

Recientemente, el exjugador de fútbol americano, Sammis Reyes sorprendió con una importante noticia en sus redes sociales.

En concreto, el joven anunció el lanzamiento de su primer libro. Esto significa un giro en su carrera y marca el inicio de una nueva etapa.

Sammis Reyes reveló que llegó a un acuerdo con la editorial Zig-Zag. De este modo, distribuirán «Elige o elegirán por ti». Libro que presentó a fines de mayo y su lanzamiento está programado para el 25 de junio.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el deportista no escondió su felicidad por este acuerdo. «Hoy sucedió algo que nunca imaginé. Acabo de firmar con una editorial histórica», indicó.

El nuevo proyecto de Sammis Reyes

El joven tuvo palabras de agradecimiento para la editorial. «Muchas gracias por confiar en mí y en las 250 páginas que escribí desde lo más profundo de mi corazón. Estas ideas quedarán plasmadas por siempre en mi libro», indicó.

Además, Sammis Reyes aseguró que la lectura ha sido muy importante de su vida. En este sentido, recordó que cuando tenía 12 años un amigo le regaló un libro que lo marcó. «Cambió mi forma de pensar para siempre», señaló.

De acuerdo a la propia reseña de esta obra, este cuenta experiencias personales del deportista y cómo ha sido su construcción de identidad.

«No escribe este libro como coach ni como motivador. Lo escribe como alguien que tuvo que construir su identidad desde cero, en territorio extraño, a una edad en que la mayoría todavía no elige nada», se indica en la descripción de «Elige o elegirán por ti».

Vale señalar que el lanzamiento de este proyecto de Sammis Reyes se llevará a cabo el 25 de julio. En un evento que promete ser una experiencia inmersiva. Desde dicha fecha, el libro será distribuido por Zig-Zag.

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