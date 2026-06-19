Naya Fácil impacta tras exponer a supuesta madre de popular chica reality: «Me dice que necesita plata de que su hija no la ayuda»

Recientemente, Naya Fácil dio mucho que hablar en redes tras revelar una inesperada situación que estaría viviendo hace meses.

Resulta que a través de sus redes sociales, la influencer dio a conocer que una mujer, quien se identificó como la madre una popular exchica reality le estaría mandando mensajes para pedirle dinero.

La inesperada revelación de Naya Fácil

La joven dio a conocer que la mujer aseguró que es madre de Angie Jibaja, popular modelo peruana que ha participado en múltiples realities en Chile.

Mediante historias en instagram, Naya Fácil expresó: «Hay una chica que se llama Angie Jibaja, yo no la conozco, pero busqué y había estado en la tele. Su mamá me tiene lleno el WhatsApp de que necesita plata. Yo de verdad no sé, su mamá me dice que necesita plata de que su hija no la ayuda».

En este sentido, la creadora de contenido dio a conocer que la mujer le estaría pidiendo dinero par aun viaje y que desde febrero le pide. sin embargo, ella se ha negado.

«No sé qué hacer, porque no bloqueo estos números. Con decirle que no una vez basta, pero la señora me pasa hablando de Jehová. Cada uno verá sus creencias, pero me dice que Jehová me proteja, puras cosas así. Yo no entiendo de dónde sacarán mi número», señaló Naya Fácil.

Además, la joven dio a conocer que le escribió a Angie Jibaja para saber si realmente es su madre. «Le acabo de escribir a Angie para ver si es real o no, porque puede ser que alguien se esté haciendo pasar por su mamá. De ser así, voy a publicar su número porque no está bien que se hagan pasar por alguien. Sea real o no, igual le dije que su mamá está haciendo esto, está pidiendo plata para un vuelo», aseguró.

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