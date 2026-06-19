Michelle Carvalho deja la grande en redes con su nuevo cambio físico: «Continuamos preparándonos»

Recientemente, Michelle Carvalho sorprendió a sus seguidores en redes sociales después de dar a conocer que empezó una nueva rutina y que ha bajado de peso.

La flamante ganadora de la segunda temporada de Gran Hermano Chile compartió diversas fotografías, en las que aparece con ropa deportiva y haciendo algunas elongaciones.

Asimismo, Michelle Carvalho acompañó las postales, con un texto, en los que entregó detalles de sus nuevos hábitos y los resultados que ha obtenido.

Michelle Carvalho y su nueva rutina de ejercicios

La modelo brasileña señaló: «Chicos llevo aproximadamente 1 mes entrenando y he bajado 4 kilos. No he sido hardcore en el entrenamiento o en la dieta, pero sí he intentado caminar más de lo normal en la trotadora y ha dado resultados».

«Continuamos preparándonos para lo que se viene…», finalizó Michelle Carvalho.

Reacciones de sus seguidores

Como era de esperar, esta publicación de la exchica reality generó múltiples reacciones. De hecho, suma más de 19 mil «me gusta» y sobre mil comentarios.

De este modo, figuras del mundo del espectáculo y seguidores les dejaron mensajes de apoyo y felicitaciones a Michelle Carvalho.

La periodista Melina Noto le escribió: «Eso!!!!!! Con todo! Hermosa y perseverante». En tanto, Tonka Tomicic le indicó: «Con todo».

«Ameee el conjunto michu, se te ve muy lindo»; «Qué onda lo mina»; «Preciosa!!! Tu puedes vamosss reina»; «Bella en todos su esplendor»; «Te ves muy hermosa»; «Vamos que puedes con eso y más»; «Estas preciosa, sigue entrenando que llegaras muy lejos, eres increíble», fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores a Michelle Carvalho.

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