«se murió la mitad de mi familia»: La desgarradora confesión que estremeció a «Vecinos al Límite»

Laura Prieto protagonizó un conmovedor momento en el reality de Canal 13, «Vecinos al Límite». Resulta que la joven recordó complejas pérdidas que sufrió en su vida.

En este sentido, comenzó señalando que cuando era adolescente vivió un difícil momento que habría provocado su salida de Uruguay.

Laura Prieto recordó que cuando ella tenía 15 años falleció su hermano de 23 años después de quedarse dormido con una estufa a gas prendida en su departamento.

En este sentido, confesó: «Yo creo que una de las cosas por las cuales me vine a Chile es porque yo nunca lo superé. Porque mi hermano era mi mejor amigo».

«Era muy talentoso, andaba con él para todos lados. Era su muñequita, me vestía. Quería que fuera modelo, entonces me llevaba a casting, a cosas», añadió la participante de Vecinos al Límite.

Además, expresó: «Y cuando se murió fue un golpe fuerte. Y creo que una de las razones por las cuales salí de Uruguay fue porque no soportaba. Como que todos los lugares me recordaban a mi hermano».

«De repente iba caminando por la calle y se me olvidaba así y decía: ‘Ay, voy a llamar a mi hermano para hacer esto’. Fue muy brusco», añadió.

Las tragedias que enfrentó Laura Prieto

Y la chica reality señaló que posteriormente vivió otras tragedias. Indicó que un año después «se murió la mitad de mi familia. Éramos cuatro hermanos y mis papás. Y se murió mi papá, mi mamá, mi hermano. Me quedan solo mis dos hermanos y yo».

Sobre su relación actual con sus hermanos, expresó: «Tengo una buena relación, pero un poco lejana. No somos tan cercanos. Después que se murió mi mamá, se enfrió todo».

«Como que siento que pasé muchas cosas y como que mis hermanos no se la jugaron tanto por mí. Pudieron salvarme de situaciones difíciles y no lo hicieron. Como que me soltaron», añadió Laura Prieto.

En este sentido, confesó: «Toda mi vida me las tuve que rebuscar sola».

Asimismo, mencionó: «Yo soy muy sola. Le decía a la Vane que yo no tengo una contención real. La única contención que tengo soy yo. Y si yo no salgo a la calle a trabajar, no como. Y nadie me va a salvar».

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