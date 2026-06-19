«Me mira y me dice: ‘¡Fuera de aquí! Sigue para allá y no me saludes más»: Sale a la luz tenso episodio entre figuras de TV

Recientemente, la actriz Antonella Ríos dio a conocer que hay una figura televisiva a la cual no le cae muy bien.

Se trata ni más ni menos que de Raquel Argandoña, quien le habría dejado saber en los camarines de Chilevisión.

Antonella Ríos revela situación que vivió con Raquel Argandoña

En el podcast «Di La Verda Rosa», de Francisca García-Huidobro e Ingrid Cruz, Antonella Ríos receló que se encontró en Chilevisión con «La Quintrala».

«El otro día la Raquel me tiró la media foca», aseguró Antonella Ríos, quiena actualmente es panelista de Plan Perfecto.

Y posteriormente, indicó: «Es que me vio y quizás yo, en el programa de Sergio Rojas, dije algo de ella, quizás». En este sentido, Antonella Ríos indicó: «Entonces, necesito consejos».

Posteriormente, Fran García-Huidobro le consultó: «¿Fuiste al camarín y te echó la foca?».

Luego, reveló lo que sucedió. «Es que yo la vi mirándome. Estábamos ahí en la parte de camarines y yo de repente siento unos ojos», relató.

«Bueno, la cosa es que me ve y yo le digo: ‘Hola Raquel, ¿tú me odias a mí?’. Haciéndome la simpática», añadió Antonella Ríos.

En este sentido, Raquel Argandoña le habría dejado saber que no es de su agrado. «Me mira y me dice: ‘¡Fuera de aquí! Sigue para allá y no me saludes más», aseguró. Sin embargo, aseguró que se mantuvo ahí.

A pesar de esta incómoda situación, la actriz aseguró que tiene intenciones de mejorar su relación «La Quintrala». «Yo me hice una campaña de que todos los días, desde el día uno, voy recuperando la confianza de Raquel», indicó.

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