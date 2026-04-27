Sigue la polémica: Supuesta archienemiga de Antonella Ríos la reemplazaría en el programa Que te lo digo

Tal parece que un nuevo cambio ocurrirá entre los integrantes del programa ‘Que te lo digo’.

Tras el despido de la panelista Antonella Ríos, surgieron diversas polémicas que hasta el día de hoy, siguen en pie.

Fue así como desde el portal Infama, publicaron que la archienemiga de la actriz, Claudia Schmidt, sería el posible reemplazo de Ríos.

Qué se dice sobre el despido de Antonella Ríos

Los rumores apuntaban a que la periodista Paula Escobar iba a ser el reemplazo de Antonella Ríos en Qué te lo digo. Sin embargo, se especula que no será así.

El portal de espectáculos Infama, reveló que supuestamente Paula Escobar se quedará en Zona de Estrellas y otra persona llegaría a Qué te lo digo.

“El viernes habían sacado a Antonella de la gráfica y habían puesto a Paula Escobar, pero hoy la sacaron, por lo que ella se quedaría en Zona de Estrellas. ¿Será Claudia (Schmidt) quien reemplace a Antonella?”, escribió Infama, dando pistas a la nueva jugada de Sergio Rojas.

Hace poco la uruguaya se sentó en la silla que era de Antonella Ríos y aprovechó el momento para insinuar que ella habría logrado llegar al canal por meterse con un ejecutivo.

“Ella cayó muy bajo. Pero si quiere que yo entre a su juego, podría recordarle a productores ejecutivos y directores de canales con los que se involucró”, dijo Schmidt.

“Si se está viendo reflejada en mí, mi amor, entre mujeres no podemos estar sacándonos relaciones con hombres, porque tú tienes tejado de vidrio”, lanzó.

Antonella Ríos estuvo en Primer Plano para hablar de la situación, omitiendo el nombre de Claudia Schmidt.

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