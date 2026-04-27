Popular actriz se sincera tras su polémico despido y acusa plan en su contra: «Una deslealtad tremenda»

Antonella Ríos estuvo como invitada en el programa de farándula de Chilevisión, «Primer Plano». Instancia en la que habló sobre su inesperado despido de Zona Latina, donde era panelista del espacio «Que te lo digo» y también en «Encantadas».

Vale señalar que la noticia se conoció durante el jueves. Día en el cual la actriz retornó a la señal tras estar con licencia médica. Este incidente no estuvo exento de polémicas e incluso en un principio se dijo que se había desarrollado una discusión a «gritos». Sin embargo, Ríos descartó que esto ocurrió.

Y en «Primer Plano», Antonella Ríos se sinceró sobre su salida y teorizó sobre un supuesto plan de parte del conductor de «Que te lo digo», Sergio Rojas.

La teoría de Antonella Ríos tras ser despedida de Zona Latina

«Empezó a haber una especie de plan, que él (Sergio Rojas) lo niega, (dice) que yo estoy loca y que inventé. Siempre a la loca del pueblo la llaman loca», señaló la actriz en conversación con Fran García-Huidobro.

«Él empieza a soltar mi mano y a instalar, o a invitar, a personas a tratarme pésimo en el mismo programa donde yo trabajaba, sentados en mi silla. Entonces, me pareció una deslealtad tremenda», añadió Antonella Ríos.

En este sentido, Fran le indicó: «Pero, para él eso es farándula». «Es ser tan transparente de poder llevar a una persona a hablar mal. No quiero hacer un juicio de valor, la gente elige lo que le gusta ver», agregó.

Frente a esto, Antonella Ríos señaló: «Cuando se trata de él no es igual. Si yo expusiera en Que te lo digo las cosas que yo manejo de él o sé, sería romper códigos como él lo ha hecho conmigo. Yo no lo voy a hacer porque soy una persona honesta, que trabaja desde otro lado y tengo otro tipo de códigos».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google