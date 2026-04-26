«No me obligues a exponerte porque sales perdiendo…»: Antonella Ríos se descargó contra Sergio Rojas y lanzó feroz advertencia

El conflicto entre Antonella Ríos y Sergio Rojas sumó un nuevo episodio, luego de que ambos intercambiaran acusaciones en redes sociales tras su reciente entrevista en Primer Plano.

Cabe recordar que la polémica se originó tras el abrupto despido de la actriz de Zona Latina, donde apuntó directamente contra su excompañero en Que te lo digo.

Antonella Ríos se descargó contra Sergio Rojas y lanzó feroz advertencia

Luego de que Sergio Rojas volviera a referirse al tema en Instagram —incluyendo acusaciones contra la pareja de la actriz—, Antonella Ríos respondió sin filtro a través de sus propias redes.

En su historia de Instagram, lanzó de entrada: «Sergio Rojas me expusiste y me vendiste primero. Me trataste como loca, hablaste de mi salud mental en la tele con el argumento falso que eres mi amigo«.

En esa línea, continuó: «Los amigos se respetan, no se venden por un reel. sigue hablando de mí porque no te quiero ver más en mi vida. Tóxico, malo y manipulador«.

Pero es no es todo, ya que también Antonella Ríos le dejó una advertencia directa: «Te vendes de buena gente y das vuelta todo. No me obligues a exponerte porque sales perdiendo y la gente sabrá quién eres. ¿Dónde está la plata del Sur?».

Finalmente, cerró con un mensaje sobre su salida del programa: «Quería seguir en mi puesto y tú hiciste todo para cagarme ‘amigo’«.

Eso sí, la publicación estuvo disponible solo por algunos minutos, ya que fue eliminada posteriormente, al igual que las historias que el propio Sergio Rojas había compartido tras la entrevista.

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