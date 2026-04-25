«Yo soy malo, y el pololito…»: Sergio Rojas respondió con todo a las palabras de Antonella Ríos en Primer Plano

La noche de este viernes, Antonella Ríos estuvo presente en Primer Plano, donde abordó su abrupto despido de Zona Latina, y la tensión con Sergio Rojas.

En aquella entrevista, según comentó la actriz, Sergio Rojas ya le había provocado diversos episodios en los que ella simplemete colapsó y terminó llorando. Además, señaló que no le ha hablado puesto que le genera estrés, y hasta quizás, un poco de miedo.

Sergio Rojas respondió con todo a las palabras de Antonella Ríos en Primer Plano

Luego de las declaraciones de Antonella Ríos en Primer Plano, Sergio Rojas reaccionó, aunque no lo hizo en vivo, sino que horas más tarde a través de sus redes sociales.

El periodista utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video de la entrevista, donde la actriz asegura que no le tiene miedo, pero que sí le provoca estrés y ansiedad.

Junto al registro, Sergio Rojas publicó un pantallazo de una historia anterior de Antonella Ríos, correspondiente al día de su despido, en la que ella manifestaba su intención de volver a Que te lo digo.

Sobre eso, lanzó una breve pero directa frase: “¿Quién entiende?”.

Sin embargo, el momento más tenso llegó en otra publicación, donde el periodista fue más allá y apuntó tanto a la actriz como a su pareja: “Yo soy malo y el pololito no paga la pensión”.

El mensaje fue acompañado de un documento del Poder Judicial, en el que —según dio a entender— existirían deudas relacionadas a esa situación.

Por su parte, Antonella Ríos también utilizó sus redes para reaccionar, esta vez criticando al periodista por permitir que Claudia Schmitd utilizara su espacio en Que te lo digo para referirse a ella.

En ese contexto, escribió: “Aplausos a los que validan esta manera de relacionarse: dar micrófono. El chiste se cuenta solo”.

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