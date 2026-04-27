Populares figuras de «Detrás del Muro» cuentan la verdad tras rumores de romance y recuerdan coqueto momento: «Para nosotros es…»

Recientemente, dos populares integrantes del programa de humor de mega, «Detrás del Muro» se refirieron a algunos rumores que existen sobre ellos.

Estamos hablando de Paola Troncoso y Patricio Fuentes, quienes han sido vinculados sentimentalmente.

Paola Troncoso y Patricio Fuentes se refieren a los rumores

Y en la noche de este sábado, ambos participaron como invitados en el espacio «Only Friends». Instancia, en la cual la inteligencia artificial les hizo una directa pregunta: «¿Les incomoda que la gente piense que tiene una relación amorosa?».

Frente a esto, Patricio Fuentes respondió: «No, no, para nada. De hecho, para nosotros es muy divertido».

En este contexto, Tonka Tomicic, animadora del espacio recordó un evento, en el cual se veían muy cercanos. «En la Gala (del Festival de Viña) pasaron de la mano, le pusieron color también», expresó.

Sin embargo, los actores indicaron que fue una decisión que tomaron de manera espontánea.

«Estábamos justo atrás, a punto de abrir (las puertas). ‘¿Cómo entramos?’, ‘¿En grupo?’, ‘No, de la lado, en fila’. No sé, ‘del brazo’. ‘No, es muy incómodo, de la mano’. Y se abrieron las puertas», indicó Pato Fuentes.

En tanto, Paola Troncoso reconoció que «fue divertido». Además, indicó que sabía lo que podía generar.

«Cuando íbamos saliendo, yo le digo a Pato: ‘Oye, así se toman las parejas, la gente va a pensar…’. (Me dijo) ‘Ya estamos en esta, ya estamos en esta Y avanzamos nomás», indicó la actriz de «Detrás del Muro».

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