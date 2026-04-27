Reconocido cantante se encuentra en prisión preventiva por presunto tráfico de drogas y tenencia de armas

Recientemente, un popular cantante urbano nacional dio mucho que hablar. Sin embargo, no fue por su carrera artística, sino que por ser detenido.

Se trata ni más ni menos que de Fabián Riveros, quien fue detenido en Pudahuel por los delitos de microtráfico de drogas y tenencias de armas.

Vale señalar que en esta instancia, capturaron a tres personas en total. Dos extranjeros y el intérprete.

ADN consignó que según antecedentes policiales, los detenidos vendían distintas sustancias, en tres domicilios que forman parte de Pudahuel.

En este sentido, la PDI incautó 130 dosis de clorhidrato de cocaína, cocaína base y armas.

Con respecto, al rol que tenía Fabián Riveros, el subprefecto Patricio Ruiz, jefe de la Bicrim de Pudahuel, indicó: «Ejercía las veces de encargado de los puntos de venta, ejerciendo una supervisión sobre los mismos».

Vale señalar que el cantante urbano mantiene diversos antecedentes. Además, quedó en prisión preventiva. Mientras que a los otros detenidos les aplicaron medidas cautelares menores.

¿Quién es Fabián Riveros?

El cantante urbano tenía antecedentes por delitos de tráfico de drogas, receptación en distintas oportunidades, robo con fuerza, hurto simple, robo en bienes nacionales de uso público y más.

Por otro lado, en su canal de YouTube cuenta con más de 100 mil suscriptores y múltiples videoclips subidos. Dentro de los artistas más destacados con los que ha colaborado se encuentra Bayron Fire, El Bai, Forest, Malito Malozo, Julianno Sosa y más.

En tanto,una de sus canciones más conocidas es «Pa los envidiosos», la que cuenta con más de 24 millones de visitas en YouTube. A ellas se le suman otros temas como «Coroné Remix», «Pa los Envidiosos Remix», «Habitual», entre otros.

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