Brasileño mostró lo que pudo comprar en supermercado chileno: generó debate por esta razón

El supermercado Jumbo del Costanera Center, se ha transformado en un llamativo lugar para turistas extranjeros. En este sentido, muchas veces se escuchan voces de brasileños que llegan este rincón.

Vale señalar que llegan principalmente a en invierno. Periodo en el cual ellos se encuentran en una pausa escolar.

Muchos «garotos» aprovechan este tiempo que se acumula nieve en la cordillera para venir a esquiar. De este modo, aprovechan de recorrer distintos puntos de la ciudad y muchas veces terminan comprando en el supermercado ya nombrado.

En este sentido, recientemente el influencer Danilo Poubel, quien en Instagram se llama @danilopoubel, recientemente compartió un video, en el que dio a conocer distintas cosas que pudo comprar con un billete de 100 reales. Esto pesos chilenos equivale a cerca de $17.800.

Brasileño mostró lo que compró en supermercado chileno

De este modo, mostró distintos pasillos del supermercado y compró comida. Por ejemplo, pan de molde, queso, salame, jugo, café, papas fritas, agua y galletas.

Vale señalar que Danilo Poubel nunca entregó una opinión con respecto a si es que piensa que estuvo bien el valor de su compra. Sin embargo, en los comentarios le consultó a sus seguidores si lo encontraron caro o barato. Así, se abrió paso a un debate en redes sociales.

Muchos usuarios indicaron que lo encontraron «caro» y que los precios son similares a los de Brasil.

Incluso, un chileno aprovechó de hacerle una recomendación. «Vaya al Supermercado Lider de Walmart…ese Supermercado el Jumbo es muy caro», le escribió.

Vale señalar que en otro video que compartió, Danilo Poubel consultó: «¿Vale la pena comprar vino aprovechando el viaje? “Los precios no son los más baratos, pero aún así… La diferencia con Brasil es impresionante».

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