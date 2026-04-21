“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’
El conductor de Mega contó la trastienda de aquel momento cuando un despacho en Puerto Varas entrevistó al involucrado.
Han pasado tres años desde la reacción que se convirtió en meme, protagonizada por José Antonio Neme.
“¡Ah, pero por qué tenía que decirlo!” dijo Neme aquella vez, cuando en un despacho por Puerto Varas, el hombre que fue entrevistado le mandara saludos al conductor de Mega.
Ahora, en el último capítulo de Only Friends, Neme reveló la historia tras la famosa frase.
El origen tras la frase de José Antonio Neme
Recordemos que esa vez, el entrevistado le envió un saludo a Neme, aludiendo a que ‘se le olvidó’ su presencia.
Lo que muchos pensaron fue un momento chistoso, en verdad ocurre tras un encuentro que el periodista mantuvo en secreto.
Todo sucedió en el año 2014. “Llego a mi casa, entro a una aplicación de citas…Conversamos, hicimos match, nos mandamos fotos, siempre pido fotos porque hay que ver las dimensiones de toda la situación antes de”, partió diciendo Neme.
“Me dijo ‘¿qué estás haciendo?’ le dije ‘nada, en mi departamento, ¿y tú?’, ‘Yo también’”, siguió. Fue en ese momento que Neme decidió dar el paso. “Hay que arriesgarse en la vida, Raquel”.
El hombre, de nombre José Manuel, visitó el departamento de Neme antes de irse de viaje.
Y después de eso, el periodista nunca creyó que volverían a cruzarse, ni menos frente a las cámaras del matinal Mucho Gusto.
“Me sorprendió verlo en el móvil, tampoco pensé que él se acordaba de mí. Por una gran razón se acordaba”, bromeó Neme.
“Llegó, nos tomamos una copa de vino, conversamos, entre otras muchas cosas. Fue una cosa muy loca, fue una cosa de un rato”, cerró.
