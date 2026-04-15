José Antonio Neme le manda directo mensaje a Stefan Kramer por imitación que le hizo: la parodia fue viral al instante

Recientemente, el popular rostro de Mega, José Antonio Neme reaccionó a una nueva imitación que realizó Stefan Kramer sobre él.

Resulta que en la noche de este martes, el comediante compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que se pone en el papel del periodista.

De este modo, Kramer se vistió como Neme y utilizó un calco, el que dio mucho hablar.

En este sentido, el talentoso imitador nacional imitó un momento de furia del comunicador debido al almuerzo de José Antonio Kast con excompañeros de la universidad.

De este modo, el comediante imitó los gestos y expresiones del periodista.

«Estoy emputecido. Cómo alguien se le puede llegar a ocurrir invitar a sus compañeros de universidad a una comida en La Moneda», comenzó señalando Stefan Kramer.

Posteriormente, hizo una invitación a su próximo show. «¿Por qué mejor no invitaron a ver el show de Kramer que se va a realizar en Antofagasta ¿Qué tienen contra Antofagasta?».

Además, indicó: «Se lo digo a todo el mundo, de verdad, se lo digo desde lo más sincero de mi humildad, que la gente espere un show que se pueda reír de estas cosas. No se no tengo idea y o va a encontrar en el teatro municipal de Antofagasta. Me gusta de día chileno, de noche colombiano».

Vale señalar que el show de Stefan Kramer en Antofagasta se llevará a cabo el 15 de abril y las entradas están disponibles en Ticketpro.

La reacción de Neme

En la mañana de este miércoles José Antonio Neme respondió a la comentada imitación. Esto debido a que en el matinal Mucho Gusto, Karen Doggenweiler se refirió al tema y destacó el trabajo del imitador.

En este contexto, el comunicador le mandó un mensaje a Stefan Kramer. En concreto, le indicó que deben hablar sobre el pago que le debe realizar por ser imitado.

«Kramer, vamos a tener que conversar», indicó Neme. Además, luego añadió: «Está genial (…) está bien logrado».

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